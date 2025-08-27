Φθιώτιδα: Φορτηγό χτύπησε οδηγό που κατέβαινε μετά από τροχαίο (Εικόνες)

Παραλίγο να σημειωθεί μία τραγωδία στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στη Φθιώτιδα.

Ειδικότερα, ένας οδηγός ΙΧ βρισκόταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις Ράχες, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, και συγκρούστηκε με τα προστατευτικά κιγκλιδώματα στα δεξιά του δρόμου.

Όπως ανέφερε το lamiareport.gr, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα του και επιχείρησε να κατέβει από από ώστε να δει την ζημιά, ανοίγοντας την πόρτα του. Ωστόσο εκείνη την ώρα κινούνταν ένα φορτηγό στη δεξιά λωρίδα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να του πάρει την μπροστά πόρτα και να χτυπήσει και το χέρι του οδηγού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, όπου διακόμισε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας. Η Τροχαία Αυτοκινητόδρομων Φθιώτιδας και η Κεντρική Οδό σήμαναν το σημείο ώστε να αποφευχθεί και άλλο ατύχημα.

Σημειώνεται ότι μέχρι να απομακρυνθεί το χτυπημένο όχημα από την οδική βοήθεια, στο σημείο η κίνηση γινόταν με χαμηλές ταχύτητες για ασφάλεια.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο