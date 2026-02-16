Φθιώτιδα: Χειροπέδες σε 68χρονο που παρενόχλησε ανήλικες στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου

Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα, βουλγαρικής καταγωγής, προχώρησε η αστυνομία στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, στην Φθιώτιδα, ο οποίος παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το lamiareport, ο άνδρας πλησίασε τα κορίτσια και τους έκανε άσεμνες προτάσεις, με τις ανήλικες να ενημερώνουν τους γονείς τους, οι οποίοι πήραν αμέσως τηλέφωνο το ΑΤ Καμένων Βούρλων.

Αστυνομικοί του Τμήματος έφτασαν γρήγορα στο σημείο και κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν τον άνδρα πλησίον του λιμανιού και τον προσήγαγαν, ενώ συνελήφθη όταν αναγνωρίστηκε από τις παθούσες. Πρόκειται για 68χρονο Βούλγαρο που δε φαίνεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.