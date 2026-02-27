Φθιώτιδα: Bανδάλισαν Αγία Τράπεζα για να εντοπίσουν θησαυρό (Εικόνες)

Σοκ και αγανάκτηση προκαλεί η πρωτοφανής βεβήλωση που σημειώθηκε στη Φθιώτιδα, όπου άγνωστοι εισέβαλαν στην εκκλησία των Αγίων Πάντων Γαρδικίου, στο κοιμητήριο του Γαρδικίου, αναζητώντας –κατά πληροφορίες– κρυμμένο θησαυρό.

Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του ναού, φτάνοντας στο σημείο να καταστρέψουν κυριολεκτικά την Αγία Τράπεζα, ανοίγοντας μεγάλη οπή προκειμένου να εντοπίσουν πολύτιμα αντικείμενα.

Η πράξη τους χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα προκλητική, καθώς δεν δίστασαν να βεβηλώσουν ένα ιερό σημείο, αδιαφορώντας για τη θρησκευτική και συναισθηματική του σημασία για την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε το πρωί της Παρασκευής (27.02.2026), όταν κάτοικοι του χωριού αντίκρισαν τις εικόνες καταστροφής και ειδοποίησαν τις Αρχές, εμφανώς συγκλονισμένοι από το μέγεθος της ζημιάς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι άγνωστοι έδρασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Φέρονται να χρησιμοποίησαν εργαλεία ανασκαφής, αλλά και εξοπλισμό ανίχνευσης μετάλλων, πραγματοποιώντας οργανωμένη επιχείρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν κατάφεραν να αποσπάσουν οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας.

Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από την ενέργεια ούτε πώς έφτασαν στο σημείο, ωστόσο εκτιμάται ότι κινήθηκαν μέσω απομονωμένων διαδρομών, ώστε να προσεγγίσουν το νεκροταφείο χωρίς να προκαλέσουν υποψίες.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί το ΑΤ Σπερχειάδας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ στο σημείο μετέβησαν και αστυνομικοί του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών για τη συλλογή στοιχείων και αποτυπωμάτων.