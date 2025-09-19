Φθιώτιδα: Αίσιο τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης της ηλικιωμένης – Βρέθηκε ζωντανή δυο ημέρες μετά

Ζωντανή βρέθηκε τελικά η 78χρονη που εξαφανίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (17/9/25), από το σπίτι της στο Ρεγκίνι του Δήμου Καμένων Βούρλων της Φθιώτιδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport η 78χρονη εντοπίστηκε 500 μέτρα μακριά από το σπίτι της, πεσμένη μπρούμυτα σε ένα χώρο που δεν ήταν ορατός από το δρόμο, ούτε καν από το drone που επιχειρούσε.

Μάλιστα, την εντόπισε ένας άνδρας που ειδοποίησε την Κυνοφιλική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ που επιχειρούσε από το πρωί στη συγκεκριμένη περιοχή, με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.