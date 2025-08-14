“Πυρά” Κεφαλογιάννη κατά Πελετίδη για τις φωτιές: “Κατώτερος των περιστάσεων ο δήμος Πατρέων – Εγκληματικές και επικίνδυνες οι δηλώσεις για το 112”

Έκτακτη ενημέρωση για τις φωτιές που μαίνονται εδώ και ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας παραχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 14/8 ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και οι αρχηγοί της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Μάλλιος, και της Πυροσβεστικής, Θεόδωρος Βάγιας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καεί πάνω από 100.000 στρέμματα, ενώ σημείωσε ότι υπήρξαν κακόβουλες ενέργειες, καθώς κάποιοι ήθελαν η φωτιά να μπει στην Πάτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Κεφαλογιάννης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, σημειώνοντας ότι η συμπεριφορά του και οι δηλώσεις του για το 112 είναι επικίνδυνες και εγκληματικές για τη δημόσια ασφάλεια.

“Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112, κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια“, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πρόσθεσε:

“Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές”.

“Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές» τόνισε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πελετίδης, μιλώντας στον Real FM είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”».

Ο δήμαρχος Πατρέων ανέφερε πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» είπε μεταξύ άλλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε και στα fake news που κυκλοφόρησαν, όπως τις φήμες για νεκρό, καταστροφή της ΒΙΠΕ Πάτρας και φωτιά μέσα στον αστικό ιστό.

Στη συνέχεια της ενημέρωσης πήραν τον λόγο ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.