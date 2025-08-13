Πελετίδης για τη φωτιά στην Πάτρα: Πώς φτάσαμε σε σημείο να καίγεται όλη η πόλη; Τους παρακαλάμε για πυροσβεστικά μέσα

Για την κατάσταση με τη φωτιά στην Πάτρα αναφέρθηκε ο δήμαρχος της πόλης Κώστας Πελετίδης σε δηλώσεις του την Τετάρτη 13/8.

«Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας» ανέφερε σε δήλωση του.