Φωτιά ΤΩΡΑ στην περιοχή Αμανιού της Κω
Στο σημείο κατευθύνονται οχήματα της Πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας (31/7) στον οικισμό Αμανιού στο Πυλί της Κω.
Στην ίδια περιοχή στον καλαμιώνα κοντά σε κατοικίες είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου, η οποία κατασβέστηκε άμεσα.
Στο σημείο κατευθύνονται πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του δήμου.
