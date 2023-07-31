Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά ΤΩΡΑ στην περιοχή Αμανιού της Κω

Στο σημείο κατευθύνονται οχήματα της Πυροσβεστικής

Φωτιά ΤΩΡΑ στην περιοχή Αμανιού της Κω
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας (31/7) στον οικισμό Αμανιού στο Πυλί της Κω.

Στην ίδια περιοχή στον καλαμιώνα κοντά σε κατοικίες είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά της 24ης Ιουλίου, η οποία κατασβέστηκε άμεσα.

Στο σημείο κατευθύνονται πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του δήμου.

