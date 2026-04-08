Κως: Χειροπέδες σε 59χρονη που είχε στο κατάστημά της πάνω από 25.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα
Με σκοπό να τα πουλήσει
Στη σύλληψη μίας 59χρονης στην Κω προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας του νησιού, καθώς μετά από πληροφορίες και έρευνα που ακολούθησε βρήκαν στο κατάστημά της μεγάλη ποσότητα πυροτεχνημάτων και κροτίδων, που επρόκειτο να διαθέσει στην αγορά.
Ειδικότερα, εντοπίστηκαν 25.840 κροτίδες και άλλα πυροτεχνήματα, τα οποία κατασχέθηκαν. Σε βάρος της 59χρονης κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία παραπομπής της στη δικαιοσύνη.
