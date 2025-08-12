Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας – Στην μάχη 1 ελικόπτερο
Επιχειρούν 35 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας βάζοντας σε κόκκινο συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Θυμίζουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλης έκτασης πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Άρτα, Βόνιτσα και Πρέβεζα με την Δυτική Ελλάδα στην κυριολεξία να καίγεται ολόκληρη.
