Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας – Στην μάχη 1 ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας βάζοντας σε κόκκινο συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, #Αχαΐα.

Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Θυμίζουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλης έκτασης πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Άρτα, Βόνιτσα και Πρέβεζα με την Δυτική Ελλάδα στην κυριολεξία να καίγεται ολόκληρη.