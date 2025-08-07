Φωτιά κοντά σε σπίτια στην Αρτέμιδα – Τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) σε περιοχή της Αρτέμιδας θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο κοντά σε οικίες επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. Λίγο μετά τις μία, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχό μετά την τάχιστη παρέμβαση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος.