Ελισάβετ Μουτάφη – Μάνος Νιφλής: Η ξεχωριστή επέτειος γάμου και το δημόσιο «Σ’ αγαπώ»

Η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής έκλεισαν 8 χρόνια γάμου και θέλησαν να γιορτάσουν αυτή την ξεχωριστή ημέρα με τον δικό τους τρόπο, κάνοντας δύο τρυφερές αναρτήσεις στα social media. Γενικότερα, το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο με αφορμή την επέτειό τους μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την κοινή τους πορεία, τα οποία συνόδευσαν με λόγια αγάπης.

Αρχικά ο Μάνος Νιφλής δημοσίευσε μία φωτογραφία από τον γάμο τους και έγραψε στη λεζάντα: «8 χρόνια… να μην τελειώσει ποτέ το ΜΑΖΙ».

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Η Ελισάβετ Μουτάφη δεν άργησε να απαντήσει δημόσια στην αφιέρωση του συζύγου της. Αναδημοσίευσε τη φωτογραφία του και στη συνέχεια μοιράστηκε ένα ακόμη κοινό τους στιγμιότυπο, γράφοντας το δικό της μήνυμα: «8 χρόνια… να μην τελειώσει ποτέ αυτό το χαμόγελο μαζί! Σ’ αγαπάω».