Νίκος Μαζιώτης: Αποφυλακίζεται μετά από 14 χρόνια κάθειρξης για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και άλλα αδικήματα, αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 14 Σεπτεμβρίου.

Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίζεται με τη λήξη της ποινής του, έχοντας εκτίσει 14 χρόνια στη φυλακή και έξι χρόνια μέσω εργασίας, συμπληρώνοντας συνολικά τα 20 έτη κάθειρξης.

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«Ποινή στην οποία έχω καταδικαστεί για τη δράση του Επαναστατικού Αγώνα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε επιστολή που έγραψε μέσα από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατείται.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2023 είχε αποφυλακιστεί η σύντροφός του, Πόλα Ρούπα. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θήβας είχε κάνει δεκτό το αίτημά της για υφ’ όρον απόλυση, καθώς ήταν μητέρα ανήλικου παιδιού.