Red Code σήμερα για την Περιφέρεια Αττικής – Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς άλλες 10 περιοχές

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για τον κίνδυνο πυρκαγιάς έχουν τεθεί για σήμερα 11 περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσά τους και η Αττική, με τους ανέμους να φτάνουν ακόμα και τα 9 μποφόρ.

Συγκεκριμένα, σε Red Code βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) και:

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

• Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου

• Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Σε γενική επιφυλακή η πυροσβεστική

Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5).

Επίσης, σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνός πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

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Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Από την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνεται ισχυρή έκκληση στους πολίτες:

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1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως

i. το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

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ii. η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης,

iii. η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

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iv. το κάπνισμα μελισσών,

v. η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Τέλος, παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δικ