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Κεφαλονιά: Φωτιά σε δασική έκταση στην Πάστρα – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας – Στη μάχη 26 πυροσβέστες και τέσσερα εναέρια μέσα

Κεφαλονιά: Φωτιά σε δασική έκταση στην Πάστρα – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 18:15.

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Στη μάχη δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Αργοστολίου.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή.

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