Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πλάτη Μεσσηνίας

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Πλάτη, στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 06:30

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.