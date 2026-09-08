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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πλάτη Μεσσηνίας

Επιχειρούν 16 πυροσβέστες

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πλάτη Μεσσηνίας
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Πλάτη, στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 06:30

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Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

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