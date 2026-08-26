Λάρισα: Μουμιοποιημένη σορός 60χρονης βρέθηκε σε υπόγειο – Ήταν νεκρή για αρκετούς μήνες

Στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας βρίσκεται η σορός μιας 60χρονης γυναίκας εδώ και μια εβδομάδα, η οποία βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με το elefhteria.gr, η τραγική αυτή υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, μετά την αγοραπωλησία του υπογείου διαμερίσματος στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου επί της 28ης Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατος της γυναίκας εκτιμάται πως επήλθε αρκετούς μήνες πριν αλλά για λόγους που δεν αφορούν στη δημοσιότητα, δεν την αναζήτησε κάποιος.

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Η 60χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο, ενώ δίπλα της βρέθηκε μια τσάντα που μεταξύ άλλων περιείχε μια αστυνομική ταυτότητα και με βάση αυτή από αστυνομικούς του ΑΤ Λάρισας αναζητήθηκαν πιθανοί συγγενείς, ενώ μετά τη λήψη γενετικού υλικού τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. θα προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των στοιχείων. Οι εξετάσεις μετά και την αποστολή δειγμάτων χθες, αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε η σορός θα παραμείνει στο νεκροτομείο.

Με βάση, ωστόσο, την αστυνομική ταυτότητα που βρέθηκε στην τσάντα, πρόκειται για μια 60χρονη γυναίκα που φέρεται να κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Λάρισα βρέθηκε έχοντας ζήσει νωρίτερα σε χώρα της Ευρώπης, με τις πληροφορίες για τον βίο της να παραμένουν συγκεχυμένες.

Για μία σειρά από συμπτώσεις η σορός της 60χρονης εντοπίσθηκε τυχαία, ο θάνατος – που οφείλεται σε παθολογικά αίτια σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση – εκτιμάται πως επήλθε τουλάχιστον πριν έναν χρόνο, ενώ για λόγους που εξετάζονται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, η σορός αντί να βρεθεί σε κατάσταση σήψης, βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης και αυτό είναι κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά.

Το γεγονός, επίσης, ότι από τον θάνατο η σορός δε βρέθηκε σε κατάσταση σήψης είχε ως αποτέλεσμα να μην εντοπισθεί το πτώμα νωρίτερα λόγω της δυσοσμίας, όπως είναι γνωστό από σε άλλες περιπτώσεις.

Έτσι, η σορός εντοπίσθηκε από αστυνομικούς του ΑΤ Λάρισας το πρωί της 19ης Αυγούστου, όταν κλήθηκαν να ανοίξουν το κλειστό διαμέρισμα, έπειτα από την αγορά του και με δεδομένο ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ζει σε άλλη πόλη. Μάλιστα, με αφορμή την καθυστέρηση στην καταβολή κάποιον ενοικίων ο αρχικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος λέγεται πως συνομίλησε με τη θανούσα ζητώντας της να εγκαταλείψει το διαμέρισμα και έτσι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το υπόγειο ήταν άδειο και θα μπορούσε ένα πωληθεί.

Για να αποκαλυφθεί ένα ανθρώπινο δράμα, αφού κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες η 60χρονη απεβίωσε μόνη, όπως βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του υπογείου διαμερίσματος, ενώ η διατήρηση της σορού δεν αποκάλυψε νωρίτερα το τραγικό αυτό γεγονός.

Ο θάνατος της 60χρονης αναδεικνύει και τις κοινωνικές διαστάσεις των ανθρώπων που ζούνε μοναχικά στα αστικά κέντρα, ενώ υπενθυμίζεται πως φέτος έχουν καταγραφεί άλλα δύο ανάλογα περιστατικά στη Λάρισα, δύο αδελφές που βρέθηκαν νεκρές από παθολογικά αίτια στο διαμέρισμά τους, όπως και μάνα και κόρη που επίσης βρέθηκαν νεκρές στο διαμέρισμά τους.