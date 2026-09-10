Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη;
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν δύο εναέρια μέσα

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες

Φωτιά στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν δύο εναέρια μέσα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 09 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 17:50.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος.

Ο Δήμος Θερμής κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αρδευτικό κανάλι και καίει απορρίμματα και χήρα χόρτα .

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΥΔΑΠ: Από τη ΔΕΘ ξεκίνησε η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» – Κοινή πρωτοβουλία με τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Από τη ΔΕΘ ξεκίνησε η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» – Κοινή πρωτοβουλία με τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Η δράση που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της ΕΥΔΑΠ με τη συμμετοχή παιδιών από τα Παιδικά Χωριά SOS Θεσσαλονίκης, σηματοδότησε την έναρξη του πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού για την προστασία του νερού

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ