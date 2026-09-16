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ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Παραδείσι Ευβοίας

Επιχειρούν 36 πυροσβέστες

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Παραδείσι Ευβοίας
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:42

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας.

Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Καρύστου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 11:10 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

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