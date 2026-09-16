Συνεχίζεται η προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη χαράδρα του Αώου στην Κόνιτσα – Καίει για 17η μέρα (βίντεο)

Για 17η ημέρα συνεχίζεται η μάχη με την πυρκαγιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας, στην Κόνιτσα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στη δύσβατη περιοχή της χαράδρας του Αώου.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου έπειτα από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, δεν έχει ακόμη κατασβεστεί πλήρως, καθώς ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις επιμένουν σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία.

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Το μέτωπο έχει κατέβει στη χαράδρα του Αώου, απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου, όπου η πυκνή βλάστηση και το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό των ενεργών εστιών, ενώ παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέες αναζωπυρώσεις.