Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Κάηκαν ολοσχερώς εργοστάσια και βιοτεχνίες, σώθηκαν τα σπίτια στη Φιλοθέη

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μετά τη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου, 5 Ιουλίου, η οποία εξακολουθεί να καίει σε δύο εργοστάσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews, τα εναέρια μέσα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις, με τα αεροσκάφη Canadair να πραγματοποιούν ρίψεις στο ένα εργοστάσιο και τα ελικόπτερα στο δεύτερο.

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Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, το ένα εργοστάσιο είναι μονάδα ανακύκλωσης, ενώ το δεύτερο στεγάζει υφάσματα, γεγονός που εξηγεί το ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο και την ένταση της πυρκαγιάς.

Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστησαν επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς κάηκαν ολοσχερώς ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, μία βιοτεχνία τζακιών και ένα εργοστάσιο με λάδια αυτοκινήτων.

Σώθηκε ο οικισμός της Φιλοθέης, καθώς σύμφωνα με τον δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, δεν κάηκαν σπίτια, παρά μόνο αυλές και ορισμένα παραπήγματα.

Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, με 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα, μαζί με εθελοντές και εθελοντικές ομάδες.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις από αέρος, με 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ έχει δοθεί εντολή για συνδρομή επιπλέον εναέριων μέσων.

Οι ρίψεις από αέρος αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βασικό στόχο τη μείωση του πυκνού καπνού, τον περιορισμό της μεταφοράς τοξικών στοιχείων στην ατμόσφαιρα, αλλά και την αποτροπή μεταφοράς θερμότητας ή καυτρών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες εστίες.

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Από τις εικόνες της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο ανακύκλωσης είναι εκείνο από το οποίο αναδύεται ο πυκνός μαύρος καπνός, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκεται το δεύτερο εργοστάσιο που έχει επίσης παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα δύο ενεργά μέτωπα αφορούν εργοστάσιο ανακύκλωσης και μονάδα επεξεργασίας λαδιού, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες εστίες φωτιάς λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου και της μεγάλης ποσότητας εύφλεκτων υλικών.

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Πάνω από 20 χιλιόμετρα η έκταση του νέφους

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιομέτρων. Όπως μεταδόθηκε, η οσμή από καμένο πλαστικό είναι έντονη σε ολόκληρη την πόλη, ενώ από ζωντανές εικόνες διακρινόταν το νέφος πάνω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους και τον Θερμαϊκό.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, εξαιτίας της πιθανής τοξικότητας του καπνού.

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Παράλληλα, τα ξημερώματα της Κυριακής 5 Ιουλίου ήχησε μήνυμα από το 112 που προειδοποιούσε τους κατοίκους στην περιοχή Ανθούπολη Ωραιοκάστρου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών @pyrosvestiki@hellenicpolice ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 4, 2026

Συνολικά, τέσσερα μηνύματα του 112 εστάλησαν στους κατοίκους, για απομάκρυνση από Ανθούπολη και Φιλοθέη, αλλά και για μέτρα προστασίας λόγω των πυκνών καπνών.

Οι εναέριες επιχειρήσεις ενισχύονται συνεχώς, με αεροσκάφη και ελικόπτερα να πραγματοποιούν αλλεπάλληλες ρίψεις νερού, αξιοποιώντας για υδροληψία τον Θερμαϊκό Κόλπο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το πεδίο, εξετάζεται ακόμη και η χρήση επιβραδυντικού υγρού, προκειμένου να μειωθεί η ένταση της φωτιάς και να μπορέσουν να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως μεταφέρθηκε από το σημείο, η επιχείρηση κατάσβεσης εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές ακόμη ώρες, καθώς μέσα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης εξακολουθούν να σημειώνονται διαδοχικές εκρήξεις. Δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από δέκα εκρήξεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

Τέσσερις πυροσβέστες στο Νοσοκομείο

Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και ένας πυροσβέστης που παρουσίασε ορθοπεδικό πρόβλημα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες νοσηλεύονται και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ ολόκληρος ο υγειονομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων της περιοχής, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά εγκαυμάτων ή άλλα προβλήματα υγείας σε πολίτες ή μέλη των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, πέραν του πυροσβέστη με τα αναπνευστικά προβλήματα.

Συνελήφθη 76χρονος

Στη σύλληψη ενός 76χρονου προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς η αρχική προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη έπειτα από την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έπειτα από μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, καθώς και εξέταση μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Κατά την προανάκριση και σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέθης.

Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς και οδηγείται ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η άμεση κινητοποίηση και η συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέβαλαν στην ταχεία εξιχνίαση της υπόθεσης.