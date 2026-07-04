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Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης

   Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς

Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:58

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε σήμερα, λίγο πριν τις 16:30, στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις και επιχειρούν.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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Στις 16:50 είχε σταλεί sms μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στους Νέους Επιβάτες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

   Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς

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