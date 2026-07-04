Οριοθετήθηκε η φωτιά στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε σήμερα, λίγο πριν τις 16:30, στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις και επιχειρούν.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

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Στις 16:50 είχε σταλεί sms μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στους Νέους Επιβάτες, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέοι_Επιβάτες της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς