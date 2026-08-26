Φωτιά στη Φθιώτιδα: Κατασβέστηκε μέσα σε 20 λεπτά στην Κάτω Δαμάστα

Μέσα σε μόλις 20 λεπτά κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:10 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

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Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε μέσα σε περίπου 20 λεπτά.