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Φωτιά στη Φθιώτιδα: Κατασβέστηκε μέσα σε 20 λεπτά στην Κάτω Δαμάστα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:10 σε χαμηλή βλάστηση και κατασβέστηκε μέσα σε 20 λεπτά, έπειτα από την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Κατασβέστηκε μέσα σε 20 λεπτά στην Κάτω Δαμάστα
DEBATER NEWSROOM

Μέσα σε μόλις 20 λεπτά κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου στην Κάτω Δαμάστα Φθιώτιδας.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:10 σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

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Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνέδραμαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε μέσα σε περίπου 20 λεπτά.

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