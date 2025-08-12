Φωτιά στο κέντρο της Πάτρας – Εκκενώνονται προληπτικά τα Δεμένικα και το ΒΙΟΠΑ
Συναγερμός στις Αρχές
Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 12/8 στην Πυροσβεστική για φωτιά μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Thebest.gr η πυρκαγιά ξέσπασε στην οδό Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, ενώ στο σημείο σπεύδουν Πυροσβεστική και Αστυνομία.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σύμφωνα με πληροφορίες εκκενώνονται προληπτικά τα Δεμένικα και το ΒΙΟΠΑ
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ