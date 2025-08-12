Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά στο κέντρο της Πάτρας – Εκκενώνονται προληπτικά τα Δεμένικα και το ΒΙΟΠΑ

Φωτιά στο κέντρο της Πάτρας – Εκκενώνονται προληπτικά τα Δεμένικα και το ΒΙΟΠΑ
Νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 12/8 στην Πυροσβεστική για φωτιά μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Thebest.gr η πυρκαγιά ξέσπασε στην οδό Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, ενώ στο σημείο σπεύδουν Πυροσβεστική και Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκκενώνονται προληπτικά τα Δεμένικα και το ΒΙΟΠΑ

