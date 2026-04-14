Πάτρα: Παραδόθηκε ένας άνδρας για τους πυροβολισμούς στο Σούλι – Αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος

Ένας άνδρας που φέρεται να σχετίζεται με το περιστατικό πυροβολισμών στο Σούλι της Πάτρας, το οποίο σημειώθηκε στις 7 Απριλίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου στο πόδι, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε ήδη παραδοθεί και ένας 32χρονος, ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου, σύμφωνα με το tempo24.news. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός 30χρονου αλβανικής καταγωγής, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις καταθέσεις του τραυματία και ενός φίλου του, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τρία άτομα ως εμπλεκόμενα στο περιστατικό. Όπως ανέφεραν, οι δύο νεαροί είχαν μεταβεί στο Σούλι για προγραμματισμένη συνάντηση με σκοπό την επίλυση διαφορών. Ωστόσο, φτάνοντας στο σημείο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ομάδα περίπου δέκα ατόμων. Μετά από έντονη λογομαχία, δύο από αυτούς που έφεραν όπλα άνοιξαν πυρ εναντίον τους.