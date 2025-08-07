Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά στην Βοιωτία: Μάχη με τις φλόγες από αέρα και έδαφος – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ήχησε το 112

Επιχειρούν 43 πυροσβέστες και 6 εναέρια μέσα

UPD: 14:04

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πρόδρομος της Βοιωτίας.

Οι φλόγες ξέσπασαν σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας με αποτέλεσμα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη να σπεύσει αμέσως στο σημείο. Λίγο μετά τις 1:40 ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο μέτωπο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 43 πυροσβέστες με με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

