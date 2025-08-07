Φωτιά στην Βοιωτία: Μάχη με τις φλόγες από αέρα και έδαφος – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ήχησε το 112

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πρόδρομος της Βοιωτίας.

Οι φλόγες ξέσπασαν σε χορτολιβαδικη έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας με αποτέλεσμα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη να σπεύσει αμέσως στο σημείο. Λίγο μετά τις 1:40 ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 7, 2025

Στο μέτωπο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 43 πυροσβέστες με με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.