Φωτιά στην Πρέβεζα: Δεύτερη νύχτα αγωνίας – Έχουν καεί σπίτια, ελαιώνες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις

Για μια ακόμη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τη δική του μάχη με τις φλόγες στη φωτιά που ξέσπασε στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας, στην Πρέβεζα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν τρία κύρια μέτωπα προς τους οικισμούς Καμπή, Λίμνη Ζηρού και Γοργόμυλο.

Νωρίτερα, με αλλεπάληλα μηνύματα του 112, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πολλές περιοχές: Κερασώνα και Αγία Παρασκευή, από τον Αμμότοπο αλλά και τις περιοχές Βουλιστά, Παναγιά και Γωνιά, ενώ υπήρξαν πολλές ζημιές σε σπίτια, ελαιώνες αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.