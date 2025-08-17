Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 19χρονος και ο 27χρονος – Οι μαρτυρίες των κατοίκων που οδήγησαν στην σύλληψη τους

Στην φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε πως έβαλε φωτιά. Για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας είχε συλληφθεί ένας 25χρονος ο οποίος υποστήριξε ότι ήταν εκεί για την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, προσήχθη άτομο που κινείτο με τέσσερις αναπτήρες στην Αρόη.

Για τη φωτιά στα Συχαινά, ο 19χρονος ομολόγησε και φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ: «Πίναμε μπίρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Ο 19χρονος οδηγούσε το μηχανάκι που φωτογράφισαν κάτοικοι και ο 27χρονος ήταν συνοδηγός.

Φωτιά στην Πάτρα: Οι μαρτυρίες των κατοίκων

Τους δύο συλληφθέντες είδε να κινούνται ύποπτα κάτοικος της Βούντενης που τους φωτογράφισε. «Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Τους βλέπω, όταν είχαν φύγει από εδώ είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα μέσα πέρα από κάτι που έμοιαζε σαν φουλάρι. Στην ΕΛΑΣ μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», είπε η κάτοικος στον ΣΚΑΪ.

Οι κάτοικοι εντόπισαν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς ένα μπουκάλι με βενζίνη: «Όταν τον ρώτησα τι είχε αφήσει στα 20 μέτρα που ήταν ένα μπουκαλάκι μου είπε “δεν άφησα τίποτα”. Όταν φύγανε αυτοί το βρήκα και το έδωσα στην αστυνομία».

«Ο οδηγός γελούσε και ο συνοδηγός προσπαθούσε να μου πει ότι δεν είναι έτσι και ότι απλά ήρθανε να αράξουνε και να δούνε τη φωτιά», είπε η κάτοικος.