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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση Μαρκόπουλο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Το συμβάν ξεκίνησε από πυρκαγιά σε όχημα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση Μαρκόπουλο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 15:14

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) για φωτιά σε σημείο με ξερά χόρτα στο Μαρκόπουλο Αττικής που επεκτάθηκε μετά από πυρκαγιά σε όχημα στην λεωφόρο Λαυρίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και καίει χαμηλή βλάστηση.

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Στο σημείο, έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

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