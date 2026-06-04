Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση Μαρκόπουλο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Το συμβάν ξεκίνησε από πυρκαγιά σε όχημα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) για φωτιά σε σημείο με ξερά χόρτα στο Μαρκόπουλο Αττικής που επεκτάθηκε μετά από πυρκαγιά σε όχημα στην λεωφόρο Λαυρίου.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι και καίει χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο, έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
πηγή στην Google
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