Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστική αεροφωτογραφία που δείχνει τις φλόγες δίπλα στην πόλη

Το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης αποτύπωσε αεροφωτογραφία που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πιλότος Γιάννης Σταυράκης.

Στην εικόνα διακρίνεται η πόλη και τα πύρινα μέτωπα που καίνε ανεξέλεγκτα σε κοντινή απόσταση. Χαμηλά, στην περιοχή της Αρόης, φαίνεται μια ζώνη φλογών, ενώ ψηλότερα, προς το Ρωμανό, η φωτιά μαίνεται έντονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΗΓΗ: pelop.gr

Σε άλλα σημεία του ορίζοντα, μικρότερες εστίες μοιάζουν με αναμμένα «καντηλάκια», δείχνοντας πόσο διάσπαρτες και επικίνδυνες παραμένουν οι αναζωπυρώσεις.