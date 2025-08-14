Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστική αεροφωτογραφία που δείχνει τις φλόγες δίπλα στην πόλη
Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας η περιοχή
Το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης αποτύπωσε αεροφωτογραφία που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πιλότος Γιάννης Σταυράκης.
Στην εικόνα διακρίνεται η πόλη και τα πύρινα μέτωπα που καίνε ανεξέλεγκτα σε κοντινή απόσταση. Χαμηλά, στην περιοχή της Αρόης, φαίνεται μια ζώνη φλογών, ενώ ψηλότερα, προς το Ρωμανό, η φωτιά μαίνεται έντονα.
Σε άλλα σημεία του ορίζοντα, μικρότερες εστίες μοιάζουν με αναμμένα «καντηλάκια», δείχνοντας πόσο διάσπαρτες και επικίνδυνες παραμένουν οι αναζωπυρώσεις.
