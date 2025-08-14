Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστική αεροφωτογραφία που δείχνει τις φλόγες δίπλα στην πόλη

Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας η περιοχή

Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστική αεροφωτογραφία που δείχνει τις φλόγες δίπλα στην πόλη
ΠΗΓΗ: pelop.gr
DEBATER NEWSROOM
UPD: 07:45

Το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης αποτύπωσε αεροφωτογραφία που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πιλότος Γιάννης Σταυράκης.

Στην εικόνα διακρίνεται η πόλη και τα πύρινα μέτωπα που καίνε ανεξέλεγκτα σε κοντινή απόσταση. Χαμηλά, στην περιοχή της Αρόης, φαίνεται μια ζώνη φλογών, ενώ ψηλότερα, προς το Ρωμανό, η φωτιά μαίνεται έντονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΠΗΓΗ: pelop.gr

Σε άλλα σημεία του ορίζοντα, μικρότερες εστίες μοιάζουν με αναμμένα «καντηλάκια», δείχνοντας πόσο διάσπαρτες και επικίνδυνες παραμένουν οι αναζωπυρώσεις.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ