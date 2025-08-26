Μεγάλη φωτιά στην Αγία Μαρίνα Παιανίας – Ήχησε το 112, απειλείται εργοστάσιο (Εικόνες & Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (26.08) σε ξερά χόρτα στην περιοχή της Παιανίας σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, κοντά στον Προαστιακό της Κάντζας στον παράδρομο της Αττικής Οδού.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ, από αέρος επιχειρούν με ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Ήχησε το 112

Στις 16.29 ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Απειλείται εργοστάσιο

Σύμφωνα με το irafina.gr, η φωτιά έχει περάσει μέσα από το εργοστάσιο που βρίσκεται στο σημείο και επεκτείνεται με κατεύθυνση προς τον Υμηττό. Την εστία φέρεται να εντόπισε ο φύλακας του εργοστασίου που ειδοποίησε την πυροσβεστική.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς η τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως.

