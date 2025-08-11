Φωτιά στην Μεσσηνία: Απειλεί σπίτια, ενεργοποιήθηκε το 112, εκκενώθηκαν τα Πετράλωνα

Μαίνεται η φωτιά στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσηνίας που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (11/8) καθώς πλέον το μέτωπο έχει φτάσει στα πρόθυρα του οικισμού.

Οι φλόγες βρήκαν καύσιμη ύλη στο παρθένο δάσος, φτάνοντας και ξεπερνώντας σε ύψος τα 10 μέτρα, πέρασαν την πλαγιά και πλέον απειλούν τα πρώτα σπίτια των Πετραλώνων. Η φωτιά έχει φτάσει 500 μέτρα μακριά από τον οικισμό και απειλεί να κάψει σπίτια. Στο σημείο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και δίνουν μάχη για να διατηρήσουν την φωτιά μακριά από τις περιουσίες των κατοίκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 13.15 ήχησε το “112” καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ακολούθησε στις 14.58 νέο μήνυμα για προληπτική εκκένωση των Πετραλώνων προς Μελιγαλά.

Η πυρκαγιά, που είναι ορατή από την Καλαμάτα καίει αγροτοδασική έκταση. Πηγή: Πλατύ Καλαμάτας – Μεσσηνίας / Facebook

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με 28 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Προηγουμένως, κινδύνεψε να εγκλωβιστεί στη φωτιά ένα υδροφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, το οποίο υπέστη ελαφρές ζημιές εξωτερικά, αλλά, όπως έγινε γνωστό, τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό και συνεχίζει να επιχειρεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.