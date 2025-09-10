Φωτιά στην Λάρισα: Στην μάχη της κατάσβεσης εναέρια μέσα – Ενεργοποιήθηκε το 112 για ετοιμότητα

Μαίνεται η φωτιά σε περιοχή της Λάρισας κοντά στα Φάρσαλα καθώς ενεργοποιήθηκε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους στις γύρω περιοχές να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας, ενώ στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα και συνδρομή από 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή, επίσης, από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: “Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”