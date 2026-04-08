Τραγωδία στη Λάρισα: Εντοπίστηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη δύο αδελφές

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα, καθώς εντοπίστηκαν νεκρές δύο αδελφές σε διαμέρισμα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου.

Σύμφωνα με το larissanet, λίγο πριν τις 9 μ.μ. οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές, σε προχωρημένη σήψη, τις δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.

Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση διερευνά το Α.Τ. Λάρισας.