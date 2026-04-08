Τραγωδία στη Λάρισα: Εντοπίστηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη δύο αδελφές
Οι γυναίκες ήταν ηλικίας 76 και 83 ετών
Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα, καθώς εντοπίστηκαν νεκρές δύο αδελφές σε διαμέρισμα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου.
Σύμφωνα με το larissanet, λίγο πριν τις 9 μ.μ. οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές, σε προχωρημένη σήψη, τις δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.
Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.
Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Προανάκριση διερευνά το Α.Τ. Λάρισας.
