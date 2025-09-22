Φωτιά στην Καλαμάτα: Καίγονται ελαιώνες σε δύσβατη περιοχή στην Ασπροπουλιά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (22/9) σε δύσβατη περιοχή με καλαμιώνες και ελαιώνες στην περιοχή Ασπροπουλιά του Δήμου Καλαμάτας.

Στην μάχη με τις φλόγες συνδράμουν 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες, ενώ επιχειρούν υδροφόρα οχήματα των ΟΤΑ και εθελοντές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκτιμά ότι σύντομα η φωτιά θα τεθεί υπό έλεγχο.