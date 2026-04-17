Καλαμάτα: Συνελήφθη 20χρονος για βεγγαλικά – Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και 20 δυναμίτες (εικόνα)

Στην σύλληψη ενός 20χρονου από την Καλαμάτα προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (16/4) οι αστυνομικές αρχές για παράνομη κατοχή βεγγαλικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ένα χαρτοκιβώτιο, μέσα στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.183 κροτίδες διαφόρων τύπων και 20 δυναμίτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 20χρονος είχε παραγγείλει τις ποσότητες μέσω διαδικτύου από χώρα του εξωτερικού, με σκοπό να τις εισάγει στην Ελλάδα και στη συνέχεια να τις διαθέσει στην αγορά, αποκομίζοντας παράνομο κέρδος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών, ενώ οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Οι έρευνες συνεχίζονται από τις αστυνομικές αρχές της Καλαμάτας.