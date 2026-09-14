Φωτιά στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 14 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:00.

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Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 10 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 ΑΦ ΚΑΙ 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. September 14, 2026

Επίσης ο Δήμος Αγιάς κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.