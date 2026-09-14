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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα

Επιχειρούν 45 πυροσβέστες

Φωτιά στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:41

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην Ανατολή Αγιάς στη Λάρισα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 14 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 15:00.

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Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 10 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Αγιάς κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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