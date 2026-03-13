Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αχαΐας – Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Καίει σε αγροτοδασική έκταση
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 13/3 στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας στην Αχαΐα.
Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου και εννέα οχήματα.
