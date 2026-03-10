Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Πυρκαγιά στο Σούλι Κορινθίας – Καίει δασική έκταση

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες

DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:59

 Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Σούλι Κορινθίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1μμ και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

