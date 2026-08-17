DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια;
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα (βίντεο)

Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή

Φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:36

Φωτιά ξέσπασε στην Αργιθέα Κορωπίου, το πρωί της Δευτέρας 17 Αυγούστου, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να στέλνει ειδοποίηση μέσω του 112 σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Η φωτιά καίει σε δύο μέτωπα στη Φανερωμένης και Σπάτων, ανάμεσα στα στούντιο Κάπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, Εθελοντές και δύο ομάδες ΔΙΑΣ.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κρωπίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ