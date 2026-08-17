Φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε στην Αργιθέα Κορωπίου, το πρωί της Δευτέρας 17 Αυγούστου, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να στέλνει ειδοποίηση μέσω του 112 σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Η φωτιά καίει σε δύο μέτωπα στη Φανερωμένης και Σπάτων, ανάμεσα στα στούντιο Κάπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, Εθελοντές και δύο ομάδες ΔΙΑΣ.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα στο δήμο Σπατών – Αρτέμιδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κρωπίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.