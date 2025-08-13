Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Η στιγμή που Canadair κάνει ανεφοδιασμό δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (βίντεο)

Στα μέτωπα επιχειρούν 222 πυροσβέστες με 71 οχήματα, 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα

Φωτιά στην Αχαΐα: Η στιγμή που Canadair κάνει ανεφοδιασμό δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα, με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να επιχειρούν αδιάκοπα με σκοπό να περιορίσουν τη φωτιά.

Στα μέτωπα τις Αχαΐας επιχειρούν συνολικά 222 πυροσβέστες με 71 οχήματα, 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather, απεικονίζεται η στιγμή που το canadair πετάει δίπλα από τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου για να ανεφοδιαστεί με νερό και να γυρίσει στα μέτωπα.

Δείτε το βίντεο

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ