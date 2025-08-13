Φωτιά στην Αχαΐα: Η στιγμή που Canadair κάνει ανεφοδιασμό δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (βίντεο)

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα, με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να επιχειρούν αδιάκοπα με σκοπό να περιορίσουν τη φωτιά.

Στα μέτωπα τις Αχαΐας επιχειρούν συνολικά 222 πυροσβέστες με 71 οχήματα, 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather, απεικονίζεται η στιγμή που το canadair πετάει δίπλα από τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου για να ανεφοδιαστεί με νερό και να γυρίσει στα μέτωπα.

Δείτε το βίντεο