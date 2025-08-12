Φωτιά στην Αχαΐα: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα αναγκαστούμε να εκκενώσουμε την πόλη» ανέφερε ο δήμαρχος

Στην εκκένωση της Κάτω Αχαΐας μετά τη φωτιά που καίει ότι βρει μπροστά της στην περιοχή την Τρίτη 12/8 στάθηκε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

«Είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν περίμενα ποτέ ότι θα αναγκαστούμε να εκκενώσουμε την πόλη. Η φωτιά είναι στις παρυφές της πόλης. Η φωτιά μαίνεται. Είναι μεγάλο το μέτωπο και δεν ξέρω πού θα το οδηγήσει η κατεύθυνση του ανέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο μας μέλημα είναι η εκκένωση. Τα επίγεια μέσα δεν ξέρω τι μπορούν να προσφέρουν, χρειαζόμαστε ενίσχυση. Το πρωί χρειαζόμαστε τα εναέρια.

Αυτή η φωτιά δεν ξέρω, ίσως υποτιμήθηκε στην αρχή. Δεν ήρθαν όσα εναέρια έπρεπε στην αρχή. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία ανεξέλεγκτη κατάσταση. Η παραλιακή ζώνη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα», είπε στην ΕΡΤ.