Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου – Ποιοι οι παράγοντες κινδύνου

Το ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι μια πάθηση του τοιχώματος των αρτηριών του εγκεφάλου όπου παρατηρείται αδυναμία και διεύρυνση του τοιχώματος με κίνδυνο ρήξης αυτού.

Το αποτέλεσμα της ρήξης του ανευρύσματος μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία ή ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα ή συνδυασμό και των δύο.

Υπάρχει η περίπτωση της κληρονομικότητας. Η πιθανότητα ανάπτυξης ενός ανευρύσματος εγκεφάλου σε συγγενή πρώτου βαθμού είναι περίπου 12% σε οικογενειακό ιστορικό όπου δυο αδέρφια ή γονέας και παιδί παρουσιάσουν ανευρύσματα εγκεφάλου.

Ένας άλλος παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο είναι το φύλο. Σύμφωνα με μελέτες, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ακόμη, ο κίνδυνος για ανεύρυσμα στο κεφάλι είναι μεγαλύτερος σε άτομα με ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης. Εν προκειμένω, δημιουργείται αρτηριακή πίεση στα τοιχώματα των των αιμοφόρων αγγείων, με αποτέλεσμα η πίεση αυτή να μετατρέπεται σε ανεύρυσμα με την πάροδο του χρόνου.

Ένας άλλος παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο είναι το φύλο. Σύμφωνα με μελέτες, οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Επιπλέον, ο κίνδυνος για ανευρυσμα στο κεφάλι είναι μεγαλύτερος σε άτομα με ιστορικό υψηλής αρτηριακής πίεσης. Εν προκειμένω, δημιουργείται αρτηριακή πίεση στα τοιχώματα των των αιμοφόρων αγγείων, με αποτέλεσμα η πίεση αυτή να μετατρέπεται σε ανεύρυσμα με την πάροδο του χρόνου.

Τέλος, το κάπνισμα είναι επίσης μια αιτία εμφάνισης ανευρύσματος.

Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Τα συμπτώματα

Ο ασθενής που θα υποστεί ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος εμφανίζει συμπτώματα όπως οξύ και αιφνίδιο πονοκέφαλο. Ο ασθενής αναφέρει ότι ήταν ο χειρότερος πόνος που είχε βιώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται με ναυτία, εμετό, επιληπτική κρίση, αλλαγή του επιπέδου συνείδησης ή ακόμα σε βαριές καταστάσεις πέφτει σε κώμα.

Η ζωή μετά από ένα ανεύρυσμα εξαρτάται από το μέγεθος του ανευρύσματος, αν έχει υποστεί ρήξη και από το πόση βλάβη έχει προκαλέσει στον εγκέφαλό.