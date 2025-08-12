Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα με 7.500 κατοίκους – Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη φωτιά που ξέσπασε στην Αχαΐα την Τρίτη 12/8.

Συγκεκριμένα, εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας να εκκενώσουν προς τον Πύργο Ηλείας. Πρόκειται για μια πόλη που μετράει 7.500 κατοίκους, οι οποίοι καλούνται να φύγουν από το σημείο προληπτικά υπό την απειλή της πύρινης «κόλασης».

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν να επιχειρήσουν σε τρεις διαφορετικές πυρκαγιές στα Φλογεραίϊκα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας ενώ επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 Ε/Π για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Αχαϊα: Διακοπές κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς

Στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

-Στη νέα Εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

-Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

-Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.

-Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.

Από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά μέχρι και τώρα έχουν εκκενωθεί πάνω από 30 οικισμοί, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε απεγκλωβισμούς πολιτών. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Στο νοσοκομείο τρία άτομα

Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά που μαίνεται έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ένας εγκαυματίας και δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Δείτε τις εικόνες

Φωτιά στην Αχαΐα: Σε ετοιμότητα τρία πλωτά του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη για την παροχή συνδρομής

Σε ετοιμότητα είναι το Λιμενικό Σώμα αλλά και ιδιωτικά σκάφη για την παροχή συνδρομής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΚΕΠΙΧ, σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται 3 πλωτά του Λιμενικού Σώματος (2 Περιπολικά Σκάφη ΛΣ και 1 Αντιρρυπαντικό σκάφος ΛΣ) και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, προς παροχή συνδρομής λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή Πλατάνι Αχαΐας.

Δείτε τις εικόνες: