Αργοστόλι: Πώς έγινε η τραγωδία με τη 19χρονη – Έκανε δύο φορές κοκαΐνη σε ξενοδοχείο και έπεσε αναίσθητη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης 15 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις νεαροί ηλικίας 23, 26 και 22 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν μαζί της την ώρα που κατέρρευσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα μετέβη σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου γύρω στις 12 το βράδυ της Δευτέρας με τον 23χρονο. Γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης, ο νεαρός της ζήτησε να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Τότε φώναξαν τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος έφερε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους. Έπειτα από μία ώρα ο 26χρονος έφυγε και ξαναγύρισε με νέα ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί του στο ξενοδοχείο τη δεύτερη φορά πήγε και ο 22χρονος Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Τότε η 19χρονη φαίνεται να μην άντεξε και να έχασε τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι τρεις νεαροί φέρεται να τη μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξετάζουν οι αστυνομικοί φαίνεται ένας από τους τρεις άνδρες να την κουβαλά, ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούν.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από το ξενοδοχείο.

Η σορός της 19χρονης μεταφέρεται σήμερα Τετάρτη στην Πάτρα για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ οι τρεις που βρίσκονταν μαζί της αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα σήμερα στις 11 το πρωί, καθώς κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – ” Έχασα τη ζωή μου όλη, το παγιδέψανε το παιδί μου”

«Έχασα τη ζωή μου όλη», είπε ο πατέρας της 19χρονης αποκλειστικά στο MEGA, τονίζοντας πως η κόρη του έπεσε θύμα παγίδας.

«Δεν έχασα το κορίτσι μου, έχασα τη ζωή μου όλη. Έχασα τον άγγελό μου. Σε παγίδα έπεσε το παιδί μου. Δεν το μεταφέρανε, δεν το βγάλανε έξω το παιδί, το πετάξανε το παιδί μου. Έκαναν αυτά που θέλαν να κάνουν οι κύριοι αυτοί. Εγώ το παιδί μου το έχασα. Εγώ αυτόν τον άγγελο που έχασα, αυτό το παιδί που έχασα, του είχα δώσει αρχές. Το παγιδέψανε το παιδί μου. Δεν έχει σχέση το παιδί μου ούτε με ναρκωτικά, ούτε με ποτά. Το παγιδέψανε, το πήρε ο ένας που ήταν γνωστός της φίλος της που ήρθε για Πάσχα, απ’ ότι ξέρω, στη Κεφαλονιά και στη συνέχεια ήταν συνεννοημένοι με τους άλλους δύο και πήγαν εκεί και της ρίξανε τίποτα στο ποτήρι της που έπινε και δεν ξέρω τι κάνανε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το παιδί μου βγήκε έξω για να πάει σε μια φίλη της και μετά η φίλη της που γνώριζε αυτά τα παιδιά έφυγε, πήγε με το αγόρι της και έγινε αυτό το σκηνικό που έγινε, που ακόμα δεν ξέρω πώς και τι έγινε. Δεν είχε καμία σχέση με κανένα από τα τρία άτομα. Δεν μου είπε ότι θα μείνει εκτός. Είπε ότι θα βγει με τη φίλη της και είναι και κάποιος φίλος από παλιά, αλλά θα καθυστερούσε να έρθει».

«Κάποιος περαστικός το είδε το παιδί μου πεταμένο και δεν ήταν πεταμένο στην άκρη του δρόμου, στο πεζοδρόμιο. Είναι μια παιδική χαρά εκεί και έχει μουράγιο, πίσω από το μουράγιο ήταν το παιδί μου. Το είχαν κρυμμένο πεθαμένο εκεί. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι πήρε στις πέντε παρά παρακάτι. Τον πήραν τηλέφωνο να πάει για ένα άλλο περιστατικό, πήρε σήμα να πάει στο Γηροκομείο που είναι απέναντι και στον δρόμο, ενώ να πάρει να παραλάβει κάποιο άλλο περιστατικό, του ήρθε νέο σήμα και του είπαν να πάει στην πλατεία. Και το παιδί την ώρα που το πήρε, μου είπε ο οδηγός του αυτοκινήτου, είχε τις αισθήσεις του».