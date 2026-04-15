Ιωάννινα: Αυτοκίνητο έπεσε στα σκαλιά του κάστρου (φωτογραφίες)

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε στα Γιάννενα το βράδυ της Τρίτης, 14 Απριλίου, όταν ένας οδηγός έριξε το όχημά του στα σκαλιά του κάστρου της πόλης.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο οδηγός είτε επίτηδες είτε κατά λάθος πέρασε με το αυτοκίνητο από τα σκαλιά του Κάστρου στα Γιάννενα με αποτέλεσμα να σφηνώσει στο σημείο.

Ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. ΦΩΤΟ: epiruspost

Σημειώνεται ότι αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό αφού κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στο παρελθόν, με οδηγούς που έρχονται από άλλες περιοχές και δεν γνωρίζουν τα μυστικά του κάστρου.

Όπως τονίζουν άνθρωποι από την περιοχή καλό θα ήταν να τοποθετηθεί κάποια σήμανση ώστε να αποφευχθεί ατύχημα που μπορεί να εξελιχθεί και σε σοβαρό.