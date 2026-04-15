Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Ιωάννινα: Αυτοκίνητο έπεσε στα σκαλιά του κάστρου (φωτογραφίες)

Από το ασυνήθιστο τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός

ΦΩΤΟ: epiruspost
Χρήστος Παπαδόπουλος

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε στα Γιάννενα το βράδυ της Τρίτης, 14 Απριλίου, όταν ένας οδηγός έριξε το όχημά του στα σκαλιά του κάστρου της πόλης.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο οδηγός είτε επίτηδες είτε κατά λάθος πέρασε με το αυτοκίνητο από τα σκαλιά του Κάστρου στα Γιάννενα με αποτέλεσμα να σφηνώσει στο σημείο.

Ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Σημειώνεται ότι αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό αφού κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στο παρελθόν, με οδηγούς που έρχονται από άλλες περιοχές και δεν γνωρίζουν τα μυστικά του κάστρου.

Όπως τονίζουν άνθρωποι από την περιοχή καλό θα ήταν να τοποθετηθεί κάποια σήμανση ώστε να αποφευχθεί ατύχημα που μπορεί να εξελιχθεί και σε σοβαρό.

