Φωτιά στη Σαλαμίνα: Από οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια φέρεται να ξεκίνησε – Ερευνά η ΔΑΕΕ, δύο νεκροί

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την έναρξη της φονικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών στο νησί.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης, με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να διερευνά με ιδιαίτερη προσοχή τα αίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα αποτελεί η κατάθεση κατοίκου της οδού Ανδρομάχης, ο οποίος ήταν εκείνος που ειδοποίησε την Πυροσβεστική στις 14:43.

Τι κατέθεσε ο κάτοικος που ειδοποίησε την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κάτοικος κατέθεσε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Τα ακριβή αίτια, ωστόσο, παραμένουν υπό διερεύνηση και μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί επισήμως τι προκάλεσε την ανάφλεξη.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο γεγονός ότι, λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:03, εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Οι δύο πυρκαγιές και η μικρή χρονική απόσταση μεταξύ της εκδήλωσής τους εξετάζονται προσεκτικά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Δύο νεκροί στην οδό Ανδρομάχης

Η πρώτη πυρκαγιά είχε ραγδαία εξέλιξη και έλαβε τραγικές διαστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εντοπίστηκαν νεκροί στην οδό Ανδρομάχης από πυροσβέστες που έφτασαν στην περιοχή για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν βγει στον δρόμο όταν οι φλόγες έφτασαν στην περιοχή, χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Ενισχύθηκαν ξανά οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στα δύο μέτωπα της Σαλαμίνας ενισχύθηκαν εκ νέου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά επιχειρούν 260 πυροσβέστες, 15 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 58 οχήματα και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και οκτώ ελικόπτερα, με το ένα ελικόπτερο να χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας Αττικής, ενώ σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία πραγματοποιούνται διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών.

Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης από τη θάλασσα

Παράλληλα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από τις παράκτιες περιοχές που απειλήθηκαν από τις φλόγες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, 380 άτομα είχαν μετεπιβιβαστεί από τις παραλίες Σατερλί και Κολώνες σε τρία πλοία που προσέγγισαν την ακτογραμμή.

Για τη μεταφορά τους κινητοποιήθηκαν δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τέσσερα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού ανεβάζει, ωστόσο, τον συνολικό αριθμό των απεγκλωβισμένων στους 502, οι οποίοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. Από αυτούς, 362 μεταφέρονται στο λιμάνι της Φανερωμένης προκειμένου να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

Εννέα τραυματίες – Ενισχυμένο το ΕΚΑΒ

Στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας έχουν μεταφερθεί συνολικά εννέα άτομα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, πρόκειται για οκτώ εγκαυματίες και έναν ηλικιωμένο, ενώ το ΕΚΑΒ έχει ενισχύσει τις δυνάμεις του λόγω της έκτασης της πυρκαγιάς.

Τα έξι μηνύματα του 112

Από την εκδήλωση των πυρκαγιών έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112:

Στις 14:55 , για ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

, για ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Στις 15:05 , για απομάκρυνση από Περιστέρια και Αίας Κλαμπ προς Αιάντιο.

, για απομάκρυνση από Περιστέρια και Αίας Κλαμπ προς Αιάντιο. Στις 15:18 , για απομάκρυνση από τις Κολώνες προς την παραλία Σατερλί.

, για απομάκρυνση από τις Κολώνες προς την παραλία Σατερλί. Στις 15:22 , για ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά στα Σελήνια.

, για ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά στα Σελήνια. Στις 15:32 , για απομάκρυνση από ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνι προς Αιάντιο.

, για απομάκρυνση από ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνι προς Αιάντιο. Στις 15:35, για απομάκρυνση από την Κακή Βίγλα προς Αιάντιο.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενώ η Σαλαμίνα βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.