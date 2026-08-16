Επιστροφή εκδρομέων: Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου – Πάνω από 58.000 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου προς την Αττική, με αυξημένη κίνηση να καταγράφεται το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τα Μέγαρα έως τη Νέα Πέραμο.

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Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα διόδια της Ελευσίνας, στο ρεύμα εισόδου προς την Αθήνα.

Χωρίς προβλήματα η Αθηνών-Λαμίας

Διαφορετική είναι μέχρι στιγμής η εικόνα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου η επιστροφή των εκδρομέων εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 06:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, συνολικά 58.051 οχήματα είχαν επιστρέψει στην Αττική μέσω των δύο εθνικών οδών.

Ειδικότερα:

36.200 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου

από την Αθηνών-Κορίνθου 21.851 οχήματα από την Αθηνών-Λαμίας

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της χώρας, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα, έως τις 23:00 το βράδυ βρίσκεται σε ισχύ στο ρεύμα εισόδου η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.