Φωτιά στη Λάιστα Ιωαννίνων – Καίει δασική έκταση

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή της Λάιστας του Δήμου Ζαγορίου, στα Γιάννενα.

Στο σημείο σπεύδουν 2 υδροφόρα οχήματα, συνοδευόμενα από πεζοπόρο τμήμα της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.ΔΕ.), ενώ αναμένεται να συμβάλει και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είναι κοντά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας που είχε εκδηλωθεί φωτιά πριν μερικές ημέρες.