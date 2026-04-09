Χανιά: Οδηγός ένιωσε αδιαθεσία στην εθνική οδό και κάλεσε το 112

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (09.04) στα Χανιά, όταν ένας 50χρονος οδηγός που κινούνταν στην εθνική οδό, στο ύψος των Τσικαλαριών, ένιωσε αδιαθεσία και κάλεσε τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, όλα έγιναν λίγο πριν τις 11.00. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων για ιατρική φροντίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στην περιοχή έφτασαν και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε επέμβαση απεγκλωβισμού, καθώς ο οδηγός είχε ήδη καταφέρει να εξέλθει μόνος του από το όχημά του.