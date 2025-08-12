Φωτιά στη Χίο: Ήχησε ξανά το 112 για εκκενώσεις 5 οικισμών
Πύρινη «κόλαση» στο νησί
Πύρινη «κόλαση» επικρατεί στη Χίο μετά τη φωτιά που καίει στο νησί με τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες την Τρίτη 12/8.
Συγκεκριμένα, το νέο μήνυμα του 112 το βράδυ της Τρίτης καλεί τους πολίτες «στις περιοχές Φυτά, Κηπουριές, Διευχά, Σιδηρούντας και Κατάβαση Χίου» να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Φυτά #Κηπουριές #Διευχά #Σιδηρούντας και #Κατάβαση #Χίου απομακρυνθείτε προς την πόλη της #Χίου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
