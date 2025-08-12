Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Ήχησε ξανά το 112 για εκκενώσεις 5 οικισμών

Πύρινη «κόλαση» στο νησί

Φωτιά στη Χίο: Ήχησε ξανά το 112 για εκκενώσεις 5 οικισμών
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:08

Πύρινη «κόλαση» επικρατεί στη Χίο μετά τη φωτιά που καίει στο νησί με τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες την Τρίτη 12/8.

Συγκεκριμένα, το νέο μήνυμα του 112 το βράδυ της Τρίτης καλεί τους πολίτες «στις περιοχές Φυτά, Κηπουριές, Διευχά, Σιδηρούντας και Κατάβαση Χίου» να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ